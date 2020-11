30 millioner kroner ekstra til ST-kommunene

Nyheter

Regjeringa varslet denne uka at den vil foreslå å øke bevilgningene til kommunene neste år. Forslaget innebærer 7,3 milliarder kroner ekstra til kommunesektoren i et såkalt tilleggsnummer til statsbudsjettet, som blir lagt fram for Stortinget fredag 6. november. Pengene skal dekke merutgifter og merinntekter knyttet til koronapandemien i første halvår 2021, og er med andre ord penger som kommer i tillegg til pengene i det opprinnelige forslaget til statsbudsjett.