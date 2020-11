Tror veien utbedres neste år

Nyheter

I juni fikk leder for hovedutvalg vei på fylket, Hallgeir Grøntvedt (Sp), klart svar fra oppsitterne langs fylkesvei 407 om at det nå var på tide å ruste opp den falleferdige og farlige veien fra Fannrem og opp til Lauvåsen. Møtet kom til som en følge av at Olav E. Nilsen noen uker tidligere hadde påpekt de store skadene på veien gjennom avisa, og Grøntvedt ga under befaringa et tydelig svar tilbake til de frammøtte.