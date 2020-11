Kvinne i 50-åra må betale dyrt for fyllekjøring

Nyheter

En kvinne i 50-åra bosatt i Orkland kommune, er i Sør-Trøndelag tingrett dømt til en ubetinget fengselsstraff på 24 dager for fyllekjøring. Hun er også dømt til å betale ei bot på 66 000 kroner, og hun må klare seg uten førerkort for en periode på to år og tre måneder.