Planen var at fabrikken skulle jevnes med jorda - i dag er omsetninga på en kvart milliard

Nyheter

Vi sitter på kontoret til daglig leder hos Technip FMC Orkanger Spoolbase, Tore Håbrekke, og ber ham rekapitulere de 25 årene som har gått siden rørgiganten så dagens lys, faktisk som et tidsbegrenset engangsprosjekt. Og Håbrekke rekker ikke å snakke så lenge før man skjønner at han faktisk sitter og forteller om et flott og spennende industrieventyr.