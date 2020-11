Industriavfall fra Rindal kan bli pynt i Stordalen-hoteller

Nyheter

I glansdagene på 60-tallet produserte Leif Magne Røens bestefar, Leif Solheim, mellom 2000 og 3000 kjelker i året i verkstedlokalene ved Trøknaholt camping i Rindal.

På 70-tallet, etter 20 år med produksjon av trekjelker, var det slutt for produksjonen.

- Da kom plastikken fra Kina og overtok, sier Leif Magne Røen til ST.

De siste 20 årene av firmaets eksistens, drev de stort sett bare med treskjæring.

I dag er det igjen aktivitet i de gamle verkstedlokalene. For tre år tok Leif Magne opp arven etter bestefaren og blåste liv i kjelke- og hagemøbelproduksjonen. Firmanavnet, Trollheimen barnekjelker og hagemøbler, sto opp fra de døde.

I dag produserer han både kjelker og hagemøbler – alt etter bestefar Solheims gamle maler fra 50-tallet.

Til daglig jobber Leif Magne Røen hos Alf Kvam AS, i en 60 prosents stilling. Planen er at han på vinterstid skal bruke to dager i uka i verkstedet. I tillegg jobber rindalingen med et prøveuttak av skiferstein rett ved hjemgården. Dette krever mye av oppmerksomheten hans på sommerstid.

- Jeg jobber vel bortimot 200 prosent, om vi slår sammen alt, og det synes jeg er fint. Jobbingen er hobbyen min. Samtidig er det viktig å ha variasjon i hverdagen, så det er veldig greit at jeg har så mye forskjellig å drive med.

Lærte av bestefar

Røen plukket opp mye kunnskap om trearbeid, da han var med bestefar på jobb da han var liten.

- Jeg lærte også mye, da jeg restaurerte gammelhusa mine. Jeg og bestefar har ganske like arbeidsmetoder, selv om vi har litt bedre utstyr å hjelpe oss med i dag.

Det første steget på veien mot firmaets gjenoppstandelse ble tatt, da noen i familien ønsket seg nye kjelker. Røen bestemte seg for å gi det et forsøk og produserte en liten serie med trekjelker.

- Litt senere, da jeg drev og ryddet, fant jeg noen gamle hagemøbelmaler og tenkte at jeg måtte forsøke å lage disse, også.

Hagemøblene har blitt populære. Det som gjør dem spesielle, er at de er sammenleggbare.

- Sammenleggbare hagemøbler i tre tror jeg faktisk ikke produseres noen andre steder i Norge, sier han.

Oppdrag fra Rewo

Etter sommerferien i år ble Røen satt i kontakt med Olav Engelstad. Engelstad er utdannet industridesigner ved NTNU. Han bruker designkunnskapen sin til å utvikle nye produkter av industrielle avfallsmaterialer.

I august startet Engelstad Rewo, et klimafokusert designbyrå som jobber for å skape bedre utnyttelse av norsk tre. Rewo står for «Redesign wastewood».

Sist helg ble Røen ferdig med å produsere første serie av Engelstads første produkt, Kloss. Kloss kan brukes både som bord eller som en pyntegjenstand i heimen.

Designet legger vekt på sirkulær økonomi og er laget av furutømmer-avkapp fra Solem Sag i Rindal og Bøfjorden sag i Surnadal.

- Vi har akkurat kommet i gang, og har så langt solgt fem bord. Kundene ønsker ofte å se hvordan produktet vil se ut hjemme hos dem. Dersom Ola Nordmann sender oss et bilde av stua si, kan vi redigere produktet inn i miljøet så kunden får se hvordan det passer inn, sier Engelstad til ST og fortsetter:

- Vi har allerede gjort dette inn mot hotellbransjen. Nylig fikk vi svar fra Petter Stordalen om at de er interessert i å se nærmere på produktet vårt, med tanke på noen prosjekter som skal stå ferdige til våren. Det hadde vært veldig gøy, om det ble noe av.

Sirkulærøkonomi

Det var Magne Løfaldli fra utviklingsselskapet Innevo som satte Engelstad i kontakt med Røen. Alle prosjekter som Innevo involverer seg i må kunne relateres til minst tre av FNs 17 bærekraftsmål.

- Etter mitt syn er dette veldig interessant. Rewo faller rett inn i det myndighetene, både i Norge og en hel rekke andre land, ønsker – nemlig at det skal satses på sirkulærøkonomi. Det handler om å skape verdier av det som for andre kan være avfall. Rewo er ikke noen storforretning i dag, men det er de små skrittene og det å ha riktig tankegang som skaper fremgang, sier Løfaldli.

Han trekker frem at Norge har en «litt forferdelig pallplass», når det kommer til å produsere søppel og avfall:

- Danskene er de eneste i verden som produserer mer søppel enn oss per innbygger. Dette er en ubehagelig sølvmedalje å få.

At det er to lokale sagbruk som leverer råvarene, sørger for at produktet får en kort og effektiv næringskjede. All frakt håndteres av Surnadal transport.

- Det som er litt interessant her, er at både Solem Sag og Trøknaholt ligger veldig gunstig til, rett ved hovedfartsåren (rv65), som 80 prosent av våre biler passerer. Sett i et miljøperspektiv, gir dette veldig lite ekstra forurensning, da vi slipper å ta noen avstikkere fra våre faste ruter, sier Atle Nordli fra Surnadal transport.

Magne Løfaldli trekker paralleller til arbeidet som gjøres for å skape sirkulærøkonomi i Thamsklyngen på Orkanger.

- På Orkanger kan det bli noen store løft, men det er alle de små løftene som til sammen gir den virkelige fremgangen. Og dette blir stort dette, også, Olav? Det er ikke noe tvil om det?

- Vi peiser på, svarer Olav med et glis.

- Hele poenget

Georg Solem fra Solem sag er glad for å være en del av prosjektet.

- For alle bedrifter i vår næring, er målet å sitte igjen med minst mulig avkapp. Kappet som blir til overs, blir gjerne oppfliset og brukt til brensel. Det er kanskje ikke så dumt, for det er i alle fall nyttig. Men dette har veldig lav verdi for oss, sammenlignet med hvis avkappet kan brukes til noe som dette, sier Solem og tilføyer:

- Å levere avkappet hit skaper merverdi av materialene som for oss har nest laveste verdi. Aller laveste verdi, er søppel som du bare må kaste.

- Hvis ikke Georg får en bedre verdi av materialet av at vi bruker det, kontra å selge det som fyringsved, da er hele poenget borte, sier Engelstad og fortsetter:

- Du må holde næringskjeden oppe. Dette handler om å skape verdi for alle involverte. Mange selskaper, som Solem Sag, betaler for at avkappet deres skal transporteres til en forbrenningsstasjon og kastes. Derfor spør vi «kanskje vi kan få materialet i stedet, så kan vi sende det til en produsent og få laget noe fint av det?». Så sparer de seg for utgiftene.

Engelstad skryter av oppfinnsomheten til Leif Magne Røen.

- Han er ganske så «Petter Smart». Det tok ikke lang tid, før han hadde funnet opp metoder som effektiviserte produksjonen ganske mye. Jeg tenkte bare «hvorfor har jeg ikke tenkt på det?». Jeg er veldig glad for å ha Leif Magne med på laget.

