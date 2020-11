Nyheter

Ei kvinne i 20-åra bosatt i Skaun kommune, må betale ei bot på 8500 kroner etter at hun i september i år kjørte i 106 km/t i en 80-sone. Kvinnen, som er yrkessjåfør, kjørte privatbil og var ikke på jobb da kjøringa fant sted. Hendelsen får likevel konsekvenser for jobben hennes, da hun er fradømt retten til å kjøre motorvogn for en periode på to måneder.