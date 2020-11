Nyheter

Sommeren 2019 mottok Skaun kommune et tips om at en grunneier hadde brukt ugressmiddelet Roundup (glyfosat) i nærheten av kommunens eneste drikkevannskilde på Malmsjøen. Bruken av middelet skjedde hundre meter nord for Malmsjøen, over et fem mål stort område. Etter at Skaun kommune brukte konsulenthjelp til å få svar på om drikkevannet kunne være farlig å drikke, ble regninga sendt til grunneieren. Beløpet var da på 13 858 kroner.