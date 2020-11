Nyheter

Tidligere denne uka skrev ST om søskenparet Eline (5) og Jonas (8) som sammen med sin far Marius Stenkløv, fant en flaskepost i fjæra i Buvika. I flaskeposten lå et brev med en tegning av en regnbue, og ordene «Alt blir bra». Det eneste som stod om avsenderen var at hun het Sunniva, og var 3 år. Det gjorde at søskenparet lurte fælt på hvem Sunniva er.