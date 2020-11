Nyheter

ST har ved flere anledninger skrevet om den buvikbaserte bedriften Memento U, som har som forretningsidé og visjon å få bukt med folkehelseproblem som inaktivitet og ensomhet. Det sentrale verktøyet er en nedlastbar app som skal gjøre det enklere for folk å møtes for lavterskel aktivitet og trening. Nå ser også toppidretten nytta av den digitale treningsappen som nå utbedres med et online trenerverktøy.