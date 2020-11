Han er «sjef» for 550 medlemsbedrifter

Nyheter

Per Arne Kaarstad (69) har alltid vært samfunnsengasjert, og han har bakgrunn fra flere jobber og bransjer. Av CV-en hans ser vi at han i ung alder startet som konduktør og vognfører på Graakalbanen, han har i en periode vært rådmann i Røros kommune, økonomidirektør i HOB og adm.dir. i HOB Reiser/Team Reiser/Peer Gynt Tours, og konsernleder i Hemne Kraftlag SA. Tidligere har han hatt styreverv i Sparebanken Hemne, Rosenborg Ballklub og Multienergi AS/Tjeldbergodden Utvikling AS - for å nevne noen, og i dag står han oppført med hele sju aktive styreverv.