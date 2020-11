Opprettholder oransje nivå og kommer med sterk anbefaling til studenter som kommer hjem

Nyheter

Heim kommune valgte for en drøy uke siden å gå fra gult til oransje beredskapsnivå etter at fire personer i kommunen hadde testet positivt for koronaviruset. De positive prøvene kom fra innleid arbeidskraft og på det siste smittetilfelle var det en periode usikkert om flere hadde testet positivt, derfor valgte kommunen å øke beredskapsnivået.