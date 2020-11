Hører fortsatt stemmen fra det siste møtet, to år etter at Odin forsvant

Nyheter

Det er nå gått to år siden Odin André Hagen Jacobsen fra Eggkleiva i Skaun forsvant. Vi sitter i stua til mor og far, Ingunn Hagen og Dan Yngve Jacobsen. Begge stirrer ut i rommet. Blikkene er fortsatt fylt med håp, men avslører mest fortvilelse og smerte. Tankene, bildene, ordene fra det siste møtet med sønnen Odin, sitter klistret på netthinna til begge to.