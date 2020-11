Ga ultimatum om brøytenekt - nå utbedres veien

Nyheter

Orkland kommune mottok lørdag et åpent klagebrev fra en person med bostedsadresse ved Øvre Brakkan eller Nedre Brakkan på Løkken, etter at kommunen mandag 16. november skal ha kommet med et ultimatum om at veien ved Øvre Brakkan og Nedre Brakkan ikke ville bli vinterbrøytet, med mindre det utføres manglende sommervedlikehold.