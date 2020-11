Nyheter

I april skrev ST om at formannskapet i Skaun er fornøyd med at elever i skaunaskolen endelig får tilbud om skolesvømming. Det lokalpolitikerne derimot ikke var fornøyd med, var prisen kommunen må betale per elev. Derfor ble ordfører Gunn Iversen Stokke (Sp) bedt om å kontakte Orklandbadet for å reforhandle avtalen som ble underskrevet i oktober 2019.