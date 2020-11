Gleder seg til flytting: - I dag er det elendige forhold

Vårt hovedfokus er at våre brannmenn skal ha et arbeidsmiljø som tar vare på helsa. Folk skal ikke bli syke eler skadet av å jobbe i Orkland kommune

Nyheter

Passerende på fylkesvei 65 har den siste tida merket seg at det nye brannstasjonsbygget rett sør for Shell begynner å se ferdig ut. Det er bare uker til stasjonen er ferdig, og midtrabatten på fylkesveien er avkortet litt, slik at utrykningsbilene kan kjøre ubesværet ut på veien.