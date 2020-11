Fikk «verdens beste jobb» i 2018. Nå har økonomisjefen sagt opp: – Det er vemodig

Nyheter

Det var under tirsdagens formannskapsmøte i Melhus kommune, at rådmann Katrine Lereggen (tidligere rådmann i Skaun) slapp nyheten om at Bjerkan blir ny økonomisjef i Melhus. 48-åringen kom til Skaun fra tilsvarende stilling i Oppdal kommune, og startet i jobben for drøyt to år siden.