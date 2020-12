Nyheter

Det sier kommunedirektør Jan-Yngvar Kiel i Skaun, et lite døgn etter at kommunestyret i Skaun hadde sagt ja til en sluttavtale som innebærer at han slutter formelt 12. januar neste år, mot en total kompensasjon på rundt 1,8 millioner kroner.

Punktum

Det var mandag kveld at kommunestyret, mot to stemmer, vedtok å si ja til sluttavtalen som ble framforhandlet sist fredag. Dermed var det satt punktum for et halvannet år langt kapittel, med kommunedirektøren i en av hovedrollene. I den andre hovedrollen sto tidligere ordfører Jon P. Husby, som satte i gang et «privat» løp med å kvitte seg med kommunedirektøren. Enden på dette kapittelet var at formannskapet på ett tidspunkt trakk tilbudet om sluttavtale, og en revisjonsrapport som langt på vei frikjente kommunedirektøren for anklagene som var rettet mot ham.

- Strevsomt

Men etter at revisjonsrapporten var behandlet og tatt til etterretning, gikk det ikke lenge før kommunedirektøren ble invitert til forhandlinger om å avslutte arbeidsforholdet, nå med dagens ordfører, Gunn Iversen Stokke, i spissen. Og fredag ble det altså framforhandlet en sluttavtale som begge parter aksepterte, og som altså ble vedtatt i kommunestyret mandag kveld.

- Arbeidsgiver har signalisert at man ønsket å avslutte arbeidsforholdet, mens jeg har sagt at jeg var villig til å diskutere det dersom arbeidsgiver ville ta initiativ til det. Og med det som bakteppe, er jeg nå glad for at vi har kommet fram til en avtale, og at kommunestyret har godkjent den. Men når det er sagt, skulle jeg selvsagt ha ønsket at ting hadde vært annerledes. Mistillitssaken startet for halvannet år siden, men jeg oppfatter at revisjonsrapporten var ganske så avklarende med hensyn til min rolle og situasjon. Den slo fast at arbeidsgiver ikke hadde fulgt lover og regler, og at det ikke var legitimt grunnlag for mistillitssaken som var startet mot meg. Men det er klart at veien fram til rapporten forelå og behandlingen av den var avsluttet, var ganske strevsom både for meg og sikkert også for resten av organisasjonen. Det er liten tvil om det, sier Kiel.

- Ikke bitter

- Hva med prosessen fram mot den endelige avtalen som nå er inngått? Hvordan har du opplevd den?

- Jeg begynner å bli en voksen mann, jeg blir 65 år den 11. januar neste år, som er særaldersgrense for kommunedirektører. Og når det ble slik det ble, så synes jeg det som nå har skjedd føles greit.

- Er du bitter?

- Nei. Jeg begynner heldigvis å få litt erfaring som leder over mange år. Noen ganger er det både lov og riktig å tenke litt andre tanker. Det har både arbeidsgiver og jeg gjort, og nå så begge parter en mulighet til å komme greit i land. Og det synes jeg vi har gjort, så nei, jeg er ikke bitter.

- Er du fornøyd med avtalen du har fått?

- Ja. Det ble en forsvarlig avtale som jeg kunne slutte meg til. Vi har hele veien hatt et godt forhandlingsklima, sier Kiel.

- Så det er ikke noe vondt blod?

- Nei, overhodet ikke. Vi har ulike roller og ulike oppfatninger. Noen deler vi, noen deler vi ikke. Sånn er det bare. Men selvsagt skulle jeg helst sett at dette hadde utviklet seg og endt noe annerledes.

Savn

- Hva skal du gjøre nå?

- Jeg skal gjøre det jeg ikke har tatt meg tid til de siste ti-femten årene. Jeg har jobbet utenfor normalarbeidstid i mange år, så jeg gleder meg til å kunne bruke mer tid sammen de jeg er glad i - familie og venner. jeg har også noen andre engasjement å ivareta. I tillegg er jeg glad i naturen, jeg liker å være ute, så jeg er ikke bekymret for framtida.

Kiel sier videre at han har hatt mange fine år i Skaun, og at han vil savne arbeidskollegene og det gode arbeidsmiljøet.

- Jeg er veldig glad for den tida jeg har hatt i Skaun. Jeg har vært så heldig å ha mange dyktige kolleger rundt meg. Jeg vil nok savne dem, avslutter Kiel.