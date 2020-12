Nyheter

I november ble Storvask kjøpt opp av bedriftens daglige leder Lars Kristian Gåsø og økonomisjef Jon Einar Oldernes.

- De to forrige eierne (Cecilie Bendiksen og Pia Høgmo Andersen, red.anm.) har ikke vært involvert i driften, da begge er opptatte med deres egne karrierer og familier. Derfor ønsket de nå å selge, forklarer daglig leder og eier Lars Kristian Gåsø.

Han har trua på at Storvask har gode fremtidsutsikter, til tross for at koronatiden har bydd på store utfordringer.

Storvask har nemlig et delt kundegrunnlag.

- På den ene siden har vi kundene innen det offentlige, hvor det går jevnt og trutt uansett hva slags tider det er. På den andre siden kommer hotell- og restaurantbransjen, hvor koronautfordringene er ganske store, da gjestene uteblir. Det har vi merket veldig godt. Uten hotellgjester blir det lite tøy for oss å rengjøre.

Lokale eiere

Til tross for dette, har de nye eierne tro på at det snart kommer en koronavaksine, som på sikt vil gjøre driften mer lønnsom.

Med Gåsø og Oldernes bak roret, får Storvask to lokale eiere som kjenner bedriften godt.

- Det tror jeg nok er positivt. Jon Einar har jobbet her i ti år, mens jeg har vært her i et års tid. Vi kjenner bedriften godt og har som intensjon å fortsette den lokale satsingen i Lensvik.

På grunn av de gamle eiernes ønske om å selge, har det meste av investeringer og utbedringer blitt holdt tilbake de siste årene, forklarer Gåsø.

- Men nå begynner det å dukke opp ting som ikke kan utsettes. Derfor har vi som driver selskapet signalisert ganske tydelig at noe må skje – en avgjørelse må tas.

- Skrekkblandet fryd

Enden på visa ble altså at de kjøpte bedriften selv. Gåsø beskriver overtakelsen som «en veldig fin prosess».

- Det er litt med skrekkblandet fryd at vi overtar. Det er klart vi får et større ansvar på våre skuldre. Samtidig har vi virkelig trua på at vi skal få det til. Hvis ikke, hadde vi aldri gjort en slik investering.

- Hvor mye koster oppkjøpet?

- Det blir mellom oss og selgerne.

1. mars inngikk Storvask en avtale med hotellkjeden Scandic, som har ni hoteller i Midt-Norge og et stort volum av tøy som skal vaskes. Kort tid etter ble landet stengt ned grunnet korona.

- Signalene vi fikk fra hotellene var, nesten uten unntak, at de i sommer ventet seg besøkstall nede på 20-30 prosent av normalen. Sånn ble det ikke. Plutselig eksploderte det og besøkstallene overgikk faktisk normalen, sier Gåsø og fortsetter:

- Vi hadde hverken nok tøy eller utstyr til å være forberedt på dette. Innsatsen fra de ansatte har vært imponerende, det har vært helt fantastisk. Det er takket være dem at vi klarte å betjene alle kundene våre med et nødskrik. Vi har ikke mistet en eneste kunde, men det ble veldig mye armer og bein for å få det til.

Eksplosjon i antall oppdrag

Men den plutselige eksplosjonen i antall oppdrag fra hotellbransjen har, har ikke betydd den resultatøkningen en kanskje skulle tro. Hovedårsaken til dette er økte driftskostnader, blant annet innen transport.

- Når vi plutselig fikk behov for å få tak i ekstra sengeklær, så var det ikke lenger mulig, da fabrikkene i India og Pakistan var koronastengt. Det var heller ikke mulig å få transportert varene til forsvarlige priser.

Den enorme innsatsen til de ansatte, er en viktig grunn til at de to nye eierne tok sats og kjøpte firmaet.

- At folk bretter opp ermene og trår til på denne måten, gjør oss langt tryggere på denne investeringen.

Gåsø påpeker at han og Oldernes har langsiktige planer for utbedring av anlegget.

- Det er allerede investert i et nytt sorteringsanlegg, som akkurat har satt i drift. Det er også planer om å få på plass et terminalbygg, i tillegg til de vanlige reinvesteringene i nytt utstyr og nødvendige oppgraderinger.

Sju-åtte millioner kroner

Eierne regner med at utbyggingen vil koste mellom åtte og ni millioner kroner. Planene har foreligget lenge, men på grunn av korona og de gamle eiernes ønske om å selge, ble utbyggingen satt på vent.

Storvask har fått 2,1 millioner kroner fra gamle Agdenes kommune i forbindelse med utbyggingsplanene, til utbygging av infrastruktur (vei, vann, avløp) i forbindelse med utbyggingen. I vedtaket står det at pengene skal tilbakebetales til Orkland senest 1. februar 2021, dersom anleggsarbeidet avlyses eller ikke blir påbegynt innen utgangen av 2020.

I oktober godtok formannskapet i Orkland søknaden om et års utsettelse, dermed blir fristene forskjøvet.

- I sommer hadde vi rett og slett for mye å gjøre. Det ble veldig ineffektivt på grunn av plassmangel. Derfor kommer det veldig godt med å få på plass den terminalen i løpet av april eller mai i 2021.

Utbyggingsbehovet knyttes til økningen i oppdragsmengde som Scandic-kontrakten medfører.

- Vi bygger ut, slik at vi skal kunne organisere vareleveringene på en bedre måte. Slik vi har det nå, har vi ikke plass til lassene ved lasterampen. Det blir stående tøyvogner over alt. Med en utbygging får vi sortert all på en ordentlig måte, så lassene blir stående i «rekkefølgen» de hentes i.

- God oversikt

- Vi har god oversikt over hva som må gjøres for å gjøre neste sommersesong mer levelig. Vi har allerede startet forberedelsene, ved å bestille mer tøy og utstyr som vi trenger. Det nye sorteringsanlegget vil også bidra en hel del, så vi er bra i rute.

Storvask har 30 faste ansatte. I høysesongen hyrer de også inn rundt 20 sesongansatte, slik at de på det meste har 50 personer i arbeid.

- Har dere behov for å ansette flere på fast basis, som følge av Scandic-kontrakten?

- Så snart kommer det en vaksine og det blir normale tilstander i samfunnet, så folk begynner å bo på hotell igjen, da vil vi ha behov for flere ansatte.

- Hvor mye har dere tapt på koronapandemien?

- Det er for tidlig å si, men det hjelper ikke å få mer arbeid enn normalt, når kostnadene øker, slik de gjorde i sommer. Selv da det sto på som verst, så gikk det ikke bedre enn at vi gikk i null og sett over hele 2020 så taper vi penger. Det har vært et merkelig år.