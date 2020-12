Nyheter

Det forteller Emil Snuruås Rambraut, som sammen med Hanna Richter Wold, Kristine Kjøren Furuli, Victoria Kjøren og Helene Bratlie har ansvaret for årets russerevy på Orkdal vidaregåande skole. Nå har de kommet frem til et navn på revyen.

– Den skal hete «The show must go on», slår Richter Wold fast.

Alternativ russerevy

Hun forteller videre at det vil være en rød tråd igjennom hele forestillingen, og at korona skal spille en svært sentral rolle i handlingen.

– Temaet er at vi er en revygruppe som planlegger en revy, men blir forhindret av koronaviruset. Revygruppen skal være konfransierer og publikum får følge oss på reisen, sier hun.

Når årets russerevy skal finne sted er enda usikkert, men gjengen har nå satt en dato til 15. januar, og håper at det da lar seg gjennomføre.

– Vi har stor tro på at det blir revy og er veldig opptatt av at det vi har gjort frem til nå, ikke skal ha vært forgjeves. Vi har alternative måter å gjennomføre på, men det skal uansett skje på nyåret, legger Richter Wold til.

Lite inntekter

For da de tidligere russerevyene har blitt finansiert ved hjelp av blant annet fester og offentlige arrangement, har årets russekull måttet forholde seg til mindre inntekter.

– Det har vært ekstra stress med økonomien på grunn av koronaviruset. Vi vet ikke helt sikkert om vi får til å arrangere det, og det er stressende når vi ikke har noe å forholde oss til, forteller Rambraut.

– Siden vi mister det som før har vært inntekstgrunnlaget vårt, er vi nå avhengige sponsorer. Før har russen tjent det meste av penger ved å arrangere fester. Vi har ikke hatt mulighet til samme inntekter som tidligere kull, supplerer Richter Wold.

Nå er de avhengige av å ha sponsorer for å kunne arrangere revyen, og har derfor en egen sponsorgruppe. De ber også om hjelp til rekvisitter og andre ting de kan bruke.

– Vi håper at folk har lyst til å støtte oss, både med rekvisitter, men også som publikum. Vi tror at det kan bli fint med en revy i disse tider, og håper at folk vil få seg en latter etter alt, sier hun.

Opptatt av Follo-tradisjoner

Revysjefene tror at en russerevy vil være et avbrekk fra koronapandemien, og legger til at det skal være en arena for alle.

– Vi håper og tror at den vil bli veldig bra. Det er både sosialt og artig for oss russen å gjøre noe litt annet, men det skal også være det for publikum. Vi er en stor revygruppe, men de andre i kullet er også med på å skrive sketsjer. Det skal være en inkluderende revy, forteller Richter Wold.

– Tidligere har det vært mye intern humor i form av blant annet lærerparodier. Hvordan vil dere gjøre det i år?

– Vi er opptatt av å beholde Follo-tradisjonene, så noe internt blir det. Men vi håper å appellere til både elever og de som ikke kjenner oss så godt. Vi prøver å gjøre alle fornøyde, legger hun til.