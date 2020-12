Mye trøkk på åpningsdagen til Sabrura

Nyheter

I sommer ble det kjent at spisestedene Glad i deig (Gid) og Kafé Kaos på Amfi Orkanger, skulle legges ned. I stedet skulle det komme to nye spisesteder, og nå har ett av dem åpnet.

– Da ble det endelig restaurantåpning, forteller senterleder ved Amfi Orkanger, Roy Egil Johansen.

– Det er veldig artig

Torsdag formiddag åpnet nemlig den populære sushikjeden, Sabrura, spisested på Amfi Orkanger. Restauranten skal drives av franchisetaker Lisa Westrum Johansen. Hun er godt fornøyd med å endelig få åpne.

– Nå er vi i gang. Det er helt sykt og jeg har ikke fått tenkt over det nok. Det er veldig artig, sier hun gledelig.

Westrum Johansen har en bachelor i markedsføringsledelse fra BI, og har erfaring fra Sabrura på Bakklandet i Trondheim.

– Jeg har jobbet noen måneder på en Sabrura-restaurant på Bakklandet, men det er første gangen jeg driver franchise. Det gir meg en ekstra motivasjon, forteller hun.

Mye trøkk

Det har vært en travel prosess frem mot åpning, skal vi tro Westrum Johansen. Hun ble overrasket da hun så køen som begynte å komme utenfor før åpningen.

– Det har vært mye som skulle ordnes. Jeg ble sjokkert da jeg så hvor mye trøkk det egentlig var i formiddag, men vi har et stort lokale og plass til mange.

Hun forteller videre at de har flere regler å forholde seg til, med tanke på koronaviruset. I tillegg til at gjestene blir henvist til et bord, må de også registrere seg.

– Alle gjestene har vært veldig flinke til å forholde seg til koronareglene i dag. Det virker som at de fleste setter pris på at vi har dem, sier hun.

– Det har vært veldig mange folk på åpningsdagen, men hvordan tror du det blir resten av ukene fremover?

– Jeg tror at det blir et bra trøkk hele helgen og forhåpentligvis resten av tiden også, men det er klart at dagen her er litt spesiell, legger Westrum Johansen til.

1700 følgere før åpning

Senterleder Roy Johansen, som også er faren til den nye franchisedriveren ved Sabrura, tror at en slik restaurant vil være et godt tilskudd til senteret.

– Vi føler at vi har klart å berike tilbudet på Amfi. Vi vet Sabrura er populære og har en god omsetning. Dette er et godt konsept, forteller han.

– Tror du at Orkanger er klar for en sushirestaurant?

– Ja, definitivt. Nå har de ingen grunn til å dra til Trondheim for å spise sushi. Sabrura Orkanger hadde 1700 følgere på Facebook - før åpning. Det er oppsiktsvekkende, slår han fast, og legger til:

– Det kommer til å bli et populært treffsted.

Åpen på søndager

Sabrura ligger like ved inngangen på forsiden av Amfi-senteret, i det gamle lokalet til Glad i deig. Spisestedet vil være åpent alle dager i uken, til og med søndager.

– De har en egen inngang, noe som gjør det lettere å kunne holde åpent på søndager også. Det er et godt tilrettelagt lokale, forteller senterlederen.

Han forteller videre at det potensielt kan bli mange gode søndager fremover.

– Orkland er den største hyttekommunen i Trøndelag, og det er mye trafikk her i helgene. Jeg tror at mange kommer til å stoppe innom Sabrura på søndager for å kjøpe mat på tur hjem.