Tidfester når de vil starte bygging av nytt helse- og omsorgssenter

Nyheter

Det var Torstein Larsens umiddelbare kommentar etter å ha skummet gjennom budsjettforslaget fra flertallsgruppa i Orkland. Varaordfører Are Hilstad bekreftet nøysomheten:

- Vi legger kraftige bånd på oss selv. Vi har lagt fram et stramt og forsiktig budsjett. Det er mange gode formål vi har måttet si nei til i denne omgang.

Setter av egenkapital

Hovedårsaken til flertallsgruppas forsiktighet med pengebruken, er at de vil tidfeste når gamle Orkdal skal få sitt nye helse- og omsorgssenter. Da flertallsgruppa i kommunestyret, bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig folkeparti, la fram sitt forslag til budsjett og handlingsplan i formannskapet, understreket de at framtidas helse- og omsorgstilbud i gamle Orkdal er førsteprioritet i årene som kommer.

Storsatsinga innebærer rehabilitering av Orkdal helsetun samt oppbygging av et stort helse- og omsorgssenter for eldre i sentrum, på kommunens tomt bak den gamle banken.

600 millioner kroner

Rådmannen har allerede satt av én million til planlegging av det ambisiøse prosjektet, som legger til grunn en rapport fra konsulentfirmaet WSP.

WSP anbefaler en delt løsning mellom Orkanger og Fannrem, og ifølge ordfører Oddbjørn Bang er det mest aktuelt å satse på sykehjem på Fannrem og omsorgsboliger med heldøgns omsorg på Orkanger.

Dette vil bli historiens største byggeprosjekt i Orkland, de fire gamle kommunene inkludert, og det anslås å ha en bruttokostnad på 600 millioner kroner. Med statlige tilskuddsordringer og refusjon av merverdiavgift, vil nettokostnaden bli på rundt 300 millioner kroner.

Starter sparinga

Flertallsgruppa foreslår at det settes av ti millioner kroner hvert år i sju år framover, slik at man i 2028 har 70 millioner kroner i egenkapital. Samtidig skal man prioritere å sette av midler ved framtidige regnskapsavslutninger, slik at dette egenkapitalfondet etter sju år vil være på 100 millioner kroner.

Dette er ikke «nye» penger. Det flertallsgruppa gjør, er å ta fra fond som rådmannen allerede har lagt inn i budsjettet, for dermed å øremerke 70 millioner i en sjuårsperiode til ovennevnte egenkapitalfond.

- Med en slik plan, kan en se for seg byggestart ved årsskiftet 2026/2027, og ferdigstillelse i løpet av 2028, skriver flertallsgruppa i sitt budsjettnotat.

Ett unntak

- Det eneste unntaket fra denne forsiktigheten, er midlene vi bruker i stedsutviklingspakken på Krokstadøra. Krokstadøra er i en særstilling. Det er et tidligere kommunesenter i en kommune som nå er delt i tre. En håndsrekning til tettstedet kan bidra til at folketall kan beholde, og kanskje økes, sier varaordfører Are Hilstad.

ST har tidligere omtalt stedsutviklingspakken for Krokstadøra, som kort opd.psummert består av dette:

Taust om Evjen

Da Are Hilstad begrunnet hvorfor flertallsgruppa vil beholde ungdomstrinnet på Aa skole på Krokstadøra, sa han følgende:

- Vi endrer ikke kretsgrenser og skolestruktur gjennom budsjettvedtak. Da må det andre prosesser til.

Det han ikke sa noe om, var rådmannens forslag om at elevene som sokner til Evjen krets, må bytte ungdomsskole. I dag går disse elevene på Orkanger ungdomsskole. Men kapasiteten på denne skolen er i ferd med å bli sprengt, og rådmannen har derfor foreslått at Evjen-elevene flyttes til Grøtte skole.

Ingen av politikerne i formannskapet kommenterte rådmannens forslag om en slik flytting av kretsgrenser.

Her er noen av de andre forslagene fra flertallsgruppa:

Styrke ungdomsarbeidet med ett årsverk



Styrke hjemmetjenesten med 1,8 millioner kroner



Prosjektet med matkasser til jul for vanskeligstilte videreføres med 200 000 kroner hvert år.

Flere forslag

Alle partiene som er representert i formannskapet, la fram sine budsjettforslag. Høyre og Venstre hadde gått sammen om sitt forslag, det samme hadde Rødt, MDG og Småbylista gjort, og til sist Fremskrittspartiet og Småbylista.

SV er ikke representert i formannskapet, men vil legge fram sitt forslag i forkant av kommunestyremøtet 16. desember.

Torstein Larsen la fram Frp og Pensjonistpartiets forslag, og her er noen av dem:

2,5 millioner kroner mer til hjemmetjenesten.



Ingen nedlegging av sykehjemsplasser på Orkdal helsetun, slik rådmannen har foreslått.

Ungdomstrinnet på Krokstadøra opprettholdes.

Gratis trygghetsalarmer til alle som har en pensjon under 2G,

Økt omsorgslønn

300 000 til innredning av samlingssted for veteraner

200 000 til kommunens ungdomsklubber.

1 million til asfaltering av kommunale veier.

800 000 til oppgradering av elanlegg i kirkene

1 million til tiltak mot skadelig støy

1 million til fond for renovering av grendehus.

Økt lønn

Jan Grønningen la fram Høyre og Venstres forslag, og som ventet kom det forslag om å videreføre matkasseprosjektet. Duoen Høyre og Venstre foreslår også å øke lønna for dem som arbeider på Orkdalstorget og Sampro. For to år siden skrev ST flere artikler om ansatte ved Sampro, som fortalte at de hadde hatt ei timelønn på elleve kroner i flere år.

Nå foreslår Høyre og Venstre at lønna heves til 18,50, noe som vil koste Orkland kommune 180 000 kroner. Partiene vil også skjerme voksenopplæringa fra nedskjæringer, de ønsker at kommunale institusjoner får et ekstra tilskudd for å kjøpe lokalmat og de foreslår bedre søskenmoderasjon i barnehagene.

Her er noen av de andre forslagene fra Høyre og Venstre:

Frivilligsentralen på Orkanger fortsetter i dagens lokale i 2021.

100 000 ekstra til skolehelsetjenesten.



Høyhastighets internett til alle som ønsker det ved helseinstitusjoner.

Ingen nedskjæring i kultursektoren.



Vil gi Orkland eldreråd et budsjett på 200 000 i året.



1 million til markedsføring av Orkland.

Vil ha fortau

Knut Even Wormdal presenterte forslaget fra MDG, Rødt og Småbylista, og her var det flere tiltak som retter seg mot sentrale strøk i den nye kommunen, deriblant fortau langs sørsida av Tverradkomsten og fjerning av fortauskanter i sentrum av Orkanger og Fannrem.

I tillegg ønsker trioen blant annet å bruke penger på følgende:

0,4 millioner til oppgradering av biblioteket på Orkanger.

Styrking av trafikksikkerhetsfondet med 8 millioner.

Styrking av fond for bevaringsverdige bygg med 1 million.

Asfaltering av kommunale veier.

100 000 til Ulvåsveien.

Økning i startlån til 40 millioner kroner (fra rådmannens forslag om 35 millioner kroner).

Tok til orde for samling

Varaordfører Are Hilstad oppsummerte forslagene med å si at alle kan være enige om at det er mange gode tiltak, men han kritiserte måten flere av partiene vil finansiere sine tiltak, og med et snev av sarkasme «roste» han kreativiteten:

- Det er veldig mye kreativitet og dyktighet blant politikerne når det gjelder å finne mer penger enn rådmannen har funnet. Det er en del rådmannsstillinger ledig rundt omkring, sa Hilstad som manet til samling:

- Jeg skulle ønske at vi hadde samlet oss tverrpolitisk: Hvor mye mindre må vi putte inn i drift om vi mener noe med det store prosjektet som ligger foran oss, sa varaordføreren og viste til storsatsinga i eldreomsorgen som ligger framfor kommunen.