Tilbys 8,2 mill for å overta fylkesveier

Det har siden tidlig i høst vært dialog mellom Orkland kommune og vegforvaltninga i Trøndelag fylkeskommune om å omklassifisere fylkesveistrekninger til kommunal vei. I forbindelse med overføring av veiansvar fra fylke til kommune, gjelder bestemte retningslinjer for standardkrav på veien. I klartekst betyr det at fylkeskommunen plikter å oppgradere veiene i tråd med denne standarden, før overføring til i dette tilfellet, Orkland kommune.

Fire strekninger

Veistrekningene det er snakk om, er:

* Fra Saghølen til Stormyra, gamle fv. 714.

* Fra Slørdalen til Mjønesaunet, fv. 6435.

* Fra Snilldalssæter til Snilldalsbrua, gamle fv. 714.

* Fra Snilldalsli om Krogstadøra til Berg, gamle fv. 714.

Tidsnød

Det har vært gjennomført ei befaring mellom kommunen og fylkeskommunen, hvor det blant annet kom fram at det haster for fylkeskommunen å få omklassifisert disse veiene. Men fylkeskommunen er kommet i tidsnød, blant annet fordi det har tatt lang tid å få oversikt over hvilke tiltak som må gjennomføres. Mye av det som må gjøres kan på grunn av været og årstida ikke gjennomføres før utpå neste sommer.

Derfor har fylkeskommunen foreslått at kommunen overtar veiansvaret, mot at den mottar 8,2 millioner kroner, som er beregnede kostnader for å få veiene i tilfredsstillende stand, i tråd med gjeldende standardforskrift.

Tilbyr drift

Med utgangspunkt i dette foreslår fylkeskommunen at Orkland kommune på eget initiativ gjennomfører de tiltakene som skal utbedres. Videre forslår fylkeskommunen at det inngås en avtale med Orkland kommune om et pengebeløp på kr 8,2 millioner kroner. Pengebeløpet innbefatter gjennomføring av følgende tiltak:

* Gjenstående reparasjoner på rekkverk med 150 000 kroner.

* Utbedring av asfaltdekker på fv. 714 og fv. 6434 i Åstfjorden, Snilldalen og Krokstadøra for 6 550 000 kroner.

* For at bruene skal ha den standard som er vanlig for tilsvarende fylkesveger, tilbys kommunen et beløp på kr 1,5 millioner kroner.

I tillegg tilbyr fylkeskommunen å drifte disse veiene fram til 1. mai neste år.

Vil svare

Fylkeskommunen har bedt kommunen om et svar på tilbudet, og ifølge leder for samferdsel og park i Orkland kommune, Ivar Lillery, vil det bli sendt et svar i løpet av uka.

- Vi er vel stort sett enige om prisinga av de oppgraderingene som fylkeskommunen viser til i brevet, men det er fortsatt andre ting vi ønsker å diskutere før vi tar endelig stilling til tilbudet. Jeg ønsker ikke å si mer om hva det gjelder, før vi har fått drøftet dette ferdig, trolig i løpet av denne uka, sier Lillery.