Tre barnehageavdelinger kan bli lagt ned i Orkland

Nyheter

Rådmannen foreslår i sitt budsjettframlegg å legge ned tre avdelinger ved barnehager i Orkland. Det er snakk om én avdeling ved Å barnehage, én ved Grefstad barnehage og én avdeling ved Lensvik barnehage.

Nærbarnehage

Onsdag var budsjettet til behandling i formannskapet. Flertallsgruppa velger å ikke ta stilling til de foreslåtte nedleggingene. De stiller seg imidlertid bak rådmannens ramme, noe som betyr at de støtter nedskjæringene i sektoren. Men de sier ikke hvordan nedskjæringene skal gjennomføres. I stedet oversendes saken til hovedutvalg for oppvekst, som skal behandle saken på nyåret.

- Det bør finnes fleksible løsninger for ikke å ramme de minste barnehagene om det kan unngås. Flertallspartiene foreslår derfor at hovedutvalg oppvekst får fullmakt til å tilpasse tilbudene ved barnehagene i Orkland i henhold til vedtatt ramme og reelt barnetall/søkertall ved alle barnehagene, og ut fra en helhetsvurdering, der prinsippet om at alle bør få tilbud i sin nærbarnehage fortsatt skal gjelde, skriver flertallsgruppa i sitt budsjettnotat.

Overlates til utvalget

Dette betyr i klartekst at hovedutvalget må ta stilling til om barnehageavdelinger skal legges ned, og i tilfelle hvilke.

- Vi overlater til hovedutvalget å finne gode løsninger slik at man får barnehagetilbud så nært som mulig, sier Oddbjørn Bang som vil litt bort fra avdelingstenkinga når det gjelder barnehagene.

- Bemanninga må fastsettes ut fra barnetallet, ikke nødvendigvis etter tidligere avdelingsstruktur.

- Hva legger du i det?

- For å ta et tenkt eksempel: Om barnetallet ved en barnehage, som i dag har to avdelinger, går ned fra 30 til 18, vil 18 være for mange til én avdeling. Om man går ut fra at det er 15 barn i én avdeling, er det egentlig ikke behov for å ha én avdeling til dersom barnetallet totalt er 18. Da kan vi for eksempel ha fire ansatte, i stedet for seks, som man ville hatt om man holdt seg avdelingsstrukturen. Vi vil tilpasse antall ansatte ut fra antall barn, ikke ut fra en avdelingstenkning, sier Bang.

Kraftig reduksjon

I rådmannsnotatet framkommer det at det vil bli en kraftig reduksjon i barnetallet ved de tre barnehagene der det er foreslått å legge ned avdelinger.

Det vises til at få fødsler og lav tilflytning fører til lav søkning til barnehagene i Lensvik og Mølnbukt. I løpet av de to siste åra er det født kun tolv barn, noe som ifølge rådmannen gir en svært god kapasitet ved de to barnehagene. Det foreslås derfor å legge ned ei avdeling ved Lensvik barnehage fra høsten 2021, noe som gir en innsparing neste år på 760 000 kroner og 1 697 000 kroner i de påfølgende årene i fireårsperioden.

Vil spare millioner

Ved Å barnehage reduseres antall barn fra 18 (høsten 2021) til 8 (høsten 2023). Ved Grefstad barnehage, som har kapasitet til å ta imot 54 barn, vil 24 barn bli skolestartere de to neste årene. Rådmannen mener derfor det er rom for å legge ned ei avdeling her også, og foreslår at det skjer fra høsten 2022.

Nedlegging av de to avdelingene i Å og Grefstad vil ifølge rådmannen gi ei innsparing på 626 000 kroner i 2021, mens innsparinga blir på 2,22 millioner i 2022 og 3,226 millioner i 2023 og 2024.

Så gjenstår det å se hvordan hovedutvalget løser denne saken når de får den til behandling tidlig i 2021.