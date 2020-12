De mistet sine barn på veien: - Vi ble aldri varslet av politiet eller andre om dødsfallet

Nyheter

Fire foreldre møter lokalavisa fem år etter den tragiske ulykken. Sigurd og Maja ble en del av en dyster ulykkesstatistikk langs Fv. 714 Lakseveien. For de fleste av oss ble tragedien «bare» et tall i en statistikk, for de fire foreldrene fortsatt en svært viktig og vanskelig del av hverdagen.