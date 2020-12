Vil ikke ta imot så mange flyktninger som Imdi ønsker: – Vi er på litt tynn is

Nyheter

I 2019 vedtok kommunestyret i Skaun å ta imot femten flyktninger. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) ba om at Skaun bosatte ti, mens det reelle tallet til slutt ble sju. Samtidig ba kommunestyret kommunedirektøren om å lage en oversikt over flyktninger som ikke er i lønna heltidsarbeid, samt en oversikt over hvilke tiltak og virkemidler som gjøres for å få dette tallet så høyt som mulig.