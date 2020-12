Nyheter

Torsdag morgen fikk Rennebu kommune beskjed om at tre personer har testet positivt for koronaviruset. De smittede er et barn i barnehagen og en helsearbeider ansatt ved sykehjemmet - disse to er i samme familie. Den tredje smittede er elev ved Avdeling for integrering og kvalifisering. Ingen av de smittede har symptomer.