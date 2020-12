Æ trøng itj nå mer julgava , æ no.

Nyheter

Det var en enorm glede ved Extra-butikken på Fannrem fredag ettermiddag. Representanter for pensjonistforeninga, velforeninga og det lokale arbeiderlaget hadde blitt informert om at saken de hadde kjempet for i mange år, endelig er kronet med seier.