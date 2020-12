Fikk drømmejobben med å utvikle hjemplassen

Jeg brenner for å bidra til å utvikle Kyrksæterøra på en positiv måte.

Nyheter

Arild Bjerkli (42) er ansatt som daglig leder i Søa Eiendom AS. Selskapet er dannet etter at det i sommer ble inngått avtale mellom Sodvin SA, Snekvik Eiendom, Øra Eiendom (Erik Stølen) og Haso Holdning (G-Bygg) om å fusjonere all virksomhet knyttet til oppføring og omsetning av eiendommer i disse selskapene.