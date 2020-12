Nyheter

– Jeg har ikke ryddet meg ut enda, det står her som jeg forlot det. Det har vært usikkert hvordan man har sett for seg bruken av kontor. Jeg sa ved årskifte at inntil det foreligger andre planer her, kan kontoret stå. Jeg har hatt en ambisjon om å bruke det innimellom, forteller varaordfører i Orkland kommune, Are Hilstad.