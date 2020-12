Nyheter

I sommer sendte Skaun kommune ut varsel om igangsetting av reguleringsplan for nye leirduebaner ved Ramsjøen. I dag ligger skytebanen på oversida av Børsa, og det har lenge vært et ønske om å finne et annet, bedre egnet sted. ST har allerede skrevet om at flere fritidsboliger og boliger vil bli støyutsatt om området sør for dagens skianlegg på Ramsjøen, velges.