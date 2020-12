Stoppet tolv biler under kontroll. Halvparten av dem hadde feil og mangler

Nyheter

Natt til tirsdag hadde Statens vegvesen en kontroll på Berkåk. Totalt 12 tunge kjøretøy ble kontrollert, hvorav seks av dem fikk kjøre-/bruksforbud. Fem av disse fikk bruksforbud for manglende lastsikring, og én på grunn av avrenning fra fiskelast, skriver Statens vegvesen i en e-post til Avisa Sør-Trøndelag.

Ett av kjøretøyene hadde et gåent hjullager på en aksling på tilhengeren. Også hjulet manglet, noe som skal ha skjedd like før føreren kjørte inn på kontrollplassen. Her ble det gitt bruksforbud, samt teknisk mangler.

Det ble også delt ut to gebyrer: ett for manglende mønsterdybde på dekk, og ett for manglende kjetting.