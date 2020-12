Vil ha fortgang i fjordkryssing

Nyheter

Selskapet Halsafjordsambandet AS har i et innspill til samferdselsdepartementet understreket viktigheten av at planarbeidet for Halsafjordkryssinga med bru på E39 videreføres i første periode av NTP (Nasjonal Transportplan) i perioden 2022-2033. Dermed øyner både styreleder Ola Rognskog og daglig leder Olav Ellevset muligheten for oppstart i andre periode.