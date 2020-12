To smittefrie dager - ordføreren har en bønn før julefeiringen

Nyheter

- Vi føler en større trygghet nå. Det har vært noen utrolig hektiske dager siden vi fikk de første smittetilfellene i barnehagen og på helsesenteret, men nå begynner vi å få et mye mer positivt bilde på situasjonen. Det har vært en enorm testfrekvens de siste dagene og da er det positivt at vi ikke har noen nye tilfeller de to siste dagene (torsdag og fredag), sier Øie.