Kommunestyret endret skutervedtak

Det har gått bare ei uke siden forvaltningsutvalget vedtok retningslinjer for motorferdsel i utmark. Bakgrunnen for at saken kom opp, var at kommunen ønsket felles retningslinjer for hele Orkland, samt at flertallet på Stortinget, i dette tilfellet bestående av Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, fjernet kravet om at det må være minst 2,5 kilometer fra brøytet vei til hytte for at man kan søke om skutertransport av bagasje og utstyr.