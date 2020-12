Nyheter

Under ei befaring langs fylkesvei 407 mellom Fannrem og Lauvåsen i juni i år, fikk leder for hovedutvalg vei på fylket, Hallgeir Grøntvedt (Sp), klar beskjed fra oppsitterne langs veien om at den må utbedres umiddelbart, da veien rett og slett er både falleferdig og livsfarlig. Grøntvedt varslet da at han ikke ønsket å gå en ny vinter i møte, uten å få utbedret veien.