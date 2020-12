Ekteparet ble enig med kjøper om pris, men Fylkesmannen sier nei: – Prisen må forhandles ned

Etter at ordfører Gunn Iversen Stokke skrev et brev til støtte for ekteparet Meisingset/Kiplesunds overtagelse av småbruket i Buvika, har Fylkesmannen varslet at det vil bli sett nærmere på Skaun kommunes praksis.