Fylkesmannen bekymret for smitteutviklinga

Nyheter

De siste dagene er det meldt om økning av antall personer med påvist korona i Trøndelag. Nå oppfordrer fylkesmann Frank Jenssen til at vi har færre nærkontakter – og er mer bevisst på hvor mange steder vi oppsøker. Flere kommuner melder at smittesporingsarbeidet er svært krevende nå, og fylkesmannen er svært bekymret for situasjonen og meldingene som kommer fra flere smittevernleger i de trønderske kommunene.