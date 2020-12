Gårdsbruk brant ned under dramatiske omstendigheter, og slutt for populær campingplass

Nyheter

På månedens siste dag, 29. februar, oppstod det brann på et gårdsbruk på Selnes i Heim kommune. Det var folk hjemme i huset da brannen startet, og to personer ble sendt til sykehus etter å ha dratt inn røyk. Kort tid etterpå ble det ekstra dramatisk da det var fare for at brannen skulle spre seg til fjøset, der det oppholdt seg 45 dyr.