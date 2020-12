Endelig resultat av smitteutbrudd blir avklart før nyttår

Nyheter

Det var mandag 21. desember at én person i Orkland ble bekreftet koronasmittet, noe som utløste testing av flere nærkontakter. Alle hurtigtestene av nærkontakter viste seg å være negative, men dagen etter viste laboratorietesten at en av nærkontaktene var smittet, til tross for den negative hurtigtesten kvelden før. Dermed var to personer i denne smittecellen bekreftet smittet av korona, som henholdsvis smittetilfelle nummer 28 og 29 i Orkland kommune.