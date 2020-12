Nyheter

Som ST skrev om på mandag, vedtok Skaun kommune å gjøre som Trondheim kommune, og innføre ytterligere tiltak for å hindre økt smitteutvikling i kommunen. Vedtaket ble gjort på samme dag som kommunene i Trondheimsregionen gjennomførte et digitalt møte der utfallet etter all sannsynlighet blir at enda flere trønderske kommuner gjør vedtak lignende Trondheim - og Skaun.