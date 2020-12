Ørjan fikk beskjed om å rive garasje fire år etter at den ble bygd, mens Laila åpnet sin egen klinikk

Nyheter

I 2008 fikk Ørjan Olsen og samboeren Grete A. Nesse byggetillatelse for bolig og garasje i sokkel på eiendommen Snøfugllia 13 i Buvika. I 2016 startet Olsen arbeidet med å sette opp ny garasje, ved siden av den første. Det ble ikke levert byggesøknad for denne garasjen, noe som i ettertid skapte hodebry og søvnløse netter for samboerparet.