Møt "våpensmugleren" fra Orkdal

Nyheter

Han er verken rockestjerne, prest eller ordfører, men svært mange i orkdalsregionen vet hvem han er. I mange år var nemlig Jan Erik Runhaug (69) et kjent fjes, og i dag ikke minst et savnet fjes, rundt omkring på distriktets idrettsarenaer. I løpet av sine 38 år som håndballdommer og 15 år som fotballdommer, er det nemlig blitt mange møter med håndballspillere, fotballspillere, lagledere og publikum. Samtidig fartet han i 15 år rundt med blokk og kamera som frilansjournalist for avisa Sør-Trøndelag, med en spesiell omtanke og interesse for sport og kultur.