Færre forkjølelser enn tidligere: – Det var ikke uvanlig at folk nesten hostet på oss

Tall hentet fra Apotekforeningen tyder på at nordmenn har vært mindre forkjølet de ni siste månedene, enn det som har vært normalt. I en pressemelding skriver foreningen at det fra april til oktober i år ble solgt 450 000 færre hostedempende midler i apotekene, enn i samme periode i fjor. Det er også en reduksjon på 20 prosent i salg av nesespray. Daglig leder ved Boots apotek på Orkanger, Elisabeth Tøndel, forteller at det også merkes på Orkanger.