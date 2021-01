Holder mektig tradisjon i Kjørsefjellet i hevd

Det er et fint tiltak som mange setter pris på, og det er en tradisjon vi ønsker å videreføre.

Hver søndag i advent, på julaften, hele mellomjula og på nyttårsaften bestiger Arild Alstad, Asbjørn Ohren, Joakim Langø og Vegard Sødal Kjørsefjellet like sør for Kyrksæterøra sentrum. De er utstyrt med fakler. Et betydelig antall innbyggere kan se den spektakulære lysstien fra faklene og de stasjonære lyktene i fjellet når mørket senker seg.