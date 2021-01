Kanonstart for nytt spisested, og ny besøksrekord for avisa

Nyheter

Over 25 000 unike brukere sørget for mer enn 842 000 sidevisninger på avisa-st.no i løpet av desember. Det er rekordhøye tall - med god margin. Mest lest ble saken om at en sykehusansatt ved Orkdal sjukehus ble smittet av korona. Som følge av dette ble fem pasienter satt i karantene.