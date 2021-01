Bevilger millioner til utbedring av veinettet

Nyheter

Hovedutvalget for veg i Trøndelag fylkeskommune har vedtatt handlingsprogrammet for fylkesveg i perioden 2021-2024. Der kommer det frem at det skal gjøres flere utbedringer langs veinettet i STs nedslagsfelt de kommende årene.

En av veistrekningene som skal utbedres, er Sundlivegen (Fylkesvei 407) mellom Skaun og Fannrem. Til dette er det satt av 4,4 millioner kroner.

Hovedutvalgsleder vei i Trøndelag fylkeskommune, Hallgeir Grøntvedt, var på befaring langs Sundlivegen i fjor sommer.

- Den er elendig, for å si det sånn. Den veien var så dårlig, at jeg er sjeleglad for at vinterværet har vært som det har vært. Rekkverket henger og slenger og veien har langt fra god nok standard, og dette er en vei hvor det går skolebusser frem og tilbake daglig. Her skal det utføres masseutskifting, asfaltering og utbytting av rekkverk så snart lar seg gjøre, noe som trolig ikke blir før etter vinteren, sier Grøntvedt til ST.

28 millioner kroner

Det er bevilget 28 millioner kroner til ferdigstilling av opprustingsarbeidet ved Forve bru. Dette skal etter planen også utføres i 2021.

Til utbedringer langs Orkdalsvegen (fv6488) er det satt av 750 000 kroner, mens det er satt av 11 millioner kroner til Vigdalsvegen (fv6624) i Buvika.

Veiutvalget har også besluttet å igangsette planleggingen av Orkdalspakken. I denne pakken inngår E39 gjennom Orkanger, fylkesvei 700 mellom Svorkmo og Berkåk, fylkesvei 701 mellom Storås og Meldal, fylkesvei 65 og fylkesvei 710 mellom Orkanger og Valset.

- Dette prosjektet har ligget brakk i en stund. Men nå som vi snart er ferdige med både fylkesvei 714 (Lakseveien) og Fosenveiprosjektet, er tiden inne for å begynne å dra i gang dette i løpet av 2021.

Bompengefinansiering

- Med tanke på fv65, som går til Rindal og videre inn i Møre og Romsdal, har vi et samarbeidsutvalg med representanter fra begge fylkeskommunene, så her må fylkene finne felles planleggingsmidler.

Fv65 strekker seg fra Forvebrua på Fannrem til fergeleiet i Surnadal.

Når dette arbeidet settes i gang, kommer an på hvor raskt administrasjonen finner tid og ressurser til det, opplyser Grøntvedt.

- Jeg har snakka med fylkesdirektøren angående Orkdalspakken. De venter på en konsekvensutredning fra Statens Vegvesen, som fortsatt ikke er ferdigstilt. Fremgangsmetoden blir nok noe lignende som med de andre prosjektene (f.eks Lakseveien, red.anm.), der det settes ned en styringsgruppe og en ressursgruppe, som skal jobbe videre med dette. Det skal lages reguleringsplaner, og arbeidet skal finansieres med bompenger.

- Hvor store summer er det som skal finansieres av bompenger?

- Det har vi enn så lenge ikke peiling på. Det får vi svar på etter hvert som vi kommer i gang med planleggingen, sier Grøntvedt.

Ny gang- og sykkelbro

En flaskehals som det nå er vedtatt at skal utbedres, er Grana Bru på Grindal i Rennebu. Der har veien har vært innsnevret til ett kjørefelt i en lengre periode.

- Vi har bevilget to millioner kroner for å få på plass en gang- og sykkelbru ved siden av den eksisterende brua. Vedtaket sier at den nye brua skal bygges i tre, da det er mye rimeligere enn å bygge den i betong.

Her gjenstår det for Rennebu kommune å sende inn dispensasjonssøknad, før arbeidet kan igangsettes.