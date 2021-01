I ei uke stod det at kommunen hadde fire smittetilfeller. Nå er feilen retta

Nyheter

Ifølge VGs oversikt, har Rindal kommune fire smittetilfeller. Dette har skjedd etter at tester tatt 28. desember tydet på fem smittetilfeller i den til da smittefrie kommunen. Flere omstendigheter gjorde at kommuneoverlege Mari Wold, ante uråd, slik at det ble gjennomført nye tester dagen derpå, da med motsatt resultat. En tredje test 31. desember, for sikkerhets skyld, bekreftet at alle de testede var negative.