Deler geografisk spredning av smitte i Orkland for å unngå rykter: - Noen tror at det bare er smitte i gamle Orkdal

- Vi har hørt rykter og fått en del tilbakemeldinger fra folk som tror at smitten i kommunen bare har oppstått i gamle Orkdal. Vi ønsker å dele denne informasjonen for å vise at det er en del forekomster også utenfor den gamle kommunen og at det er spredd utover flere av de gamle kommunene som nå er sammenslått, sier kommuneoverlege i Orkland Jimmy Wikell.