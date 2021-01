Bruk av populær julegave kan nå være ulovlig

Nyheter

Mange kunne nok glede seg over harde pakker i jula 2020, og har du fått en drone har du kanskje allerede prøvekjørt den. Men visste du at du etter 1. januar 2021 må registrere deg for å kunne fly dronen du eier? Dette gjelder ikke leketøysdroner uten mulighet for kamera eller lydopptak, men har du en drone tyngre enn 250 gram, eller med kamera, så er du pliktig til å gå inn på nettstedet flydrone.no for å registrere deg, og ta eventuelle nettkurs og eksamen. Dronen må i tillegg forsikres med ansvarsforsikring, så selv om droner både er nyttige hjelpemiddel og gøyale leketøy, er det nå satt strenge krav til bruken.