Vaksinerte langt flere enn først ventet: - I uke 3 er det mulig at vi får færre doser

Nyheter

Den første vaksineringsrunden er overstått for samtlige kommuner i STs nedslagsfelt. Orkland var den kommunen som fikk flest doser med sine 65. Men totalt var det 77 som ble vaskinert i uke 1. Akkurat dette fenomenet ser ut til å være en gjenganger i alle våre kommuner. Det viser seg at det er litt ekstra vaksine i hvert hetteglass og dermed klarer de ofte å ta ut seks doser fra hvert glass i stedet for fem som.